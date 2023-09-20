İTÜ’deki yemekhane ‘satışına’ boykot resti!

Haber Merkezi

Öğrenciler ülkenin dört bir yanında barınma ve yemek başta olmak üzere birçok sorun yaşarken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise yemekhanesini kapatarak özel sektöre devretmeye çalışıyor. Karara ilişkin Tez Koop İş Sendikası, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Ünipersen, Eğitim-İş ve İTÜ öğrencileri ortak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Binlerce çalışana ve öğrenciye hizmet veren yemekhanemiz kapatılarak özel sektörden hizmet almak için ihaleye gitmiştir. Günümüzdeki ekonomik kriz koşulları, temiz, güvenli ve sağlıklı beslenme olanaklarının zorluğu düşünüldüğünde İTÜ yönetiminin bu girişimi tüm öğrenciler ve çalışanlar tarafından büyük bir endişe ve tepkiyle karşılanmıştır.”

Geri adım atılmazsa ihaleyi alan şirketin boykot edileceği belirtilen açıklamada, “Biz sendikalar, İTÜ işçilerini temsil eden sendikalar ve İTÜ öğrencileri olarak, başta yemekhane ihalesinin iptal edilmesi olmak üzere sosyal haklarımıza dönük her türlü girişimden vazgeçilmesini; İTÜ bileşenlerini ilgilendiren temel konularda sendika ve öğrenci temsilcilerinin içinde yer alacağı kurallarda kararlar alınmasını talep ediyoruz. Tüm taleplerimize rağmen yemekhanenin özelleştirilmesi girişiminde ısrar edilirse buna karşı yanıtımız yemekhane ihalesini alacak firmaları boykot olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

İTÜ’de yemekhane, temmuz ve eylül ayında önce yüzde yüz zamlanarak 5 TL’den 10TL’ye, ardından yüzde elli zamla 10 TL’den 15 TL’ye yükselmişti.