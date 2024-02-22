İÜ’nün kapıları yine öğrenciye kapandı

İÜ’de kampüslerinin halka açılmasına tepkiler sürerken öğrenciler fakülteler arası geçiş yasağının kaldırılması talep etti. Öğrenci Akşar “Direnişi büyüteceğiz” dedi.

Zeliha ASLAN

İstanbul Üniversitesi rektörlüğü tarafından üniversitenin yerleşkelerinin ziyarete açılmasına tepkiler sürüyor. Üniversitenin ziyarete açılmasını protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt kampüsü önünde bir araya geldi. Kampüs içerisinde forum gerçekleştirmek isteyen öğrencilere polis biber gazıyla müdahale etti, bir öğrenci yaralandı. Fakülteler arası geçiş yasağının kaldırılmasını ve halkın kampüse girişlerinin durdurulmasını isteyen öğrenciler, uygulamanın istismara açık olduğunu savunarak kampüsün ders saatleri içerisinde halka açılmamasını talep etti.

KAMPÜS YAŞAMI BALTALANACAK

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan bir öğrenci, “Biz kampüste kalabalık bir arkadaş grubu olduğumuzda güvenlik tarafından uyarılıyor hatta dağıtılıyorken şu anda üniversitemiz Kayyum Rektör tarafından dışarıdan herkese açılan bir alana dönüştürülmek isteniyor. Kampüs yaşamımızın baltalanmasını politik buluyoruz.” dedi.

Öğrencilerin ana kampüse girişinin yasaklandığını ifade eden Bilim Tarihi Bölümü öğrencisi Azze Deniz Akşar ise şunları söyledi: “Üniversitemiz halka açılırken, fakülteler arası geçişlerin yasaklanması ile öğrencilere kapatılıyor. Üniversitemiz bize açılmazken Ülkü Ocakları’nın devir teslim törenleri edebiyat fakültelerinde rahatlıkla yapılabiliyor. Üniversite ile hiçbir alakası olmayan siyasal İslamcı gruplar üniversitemize rahatlıkla gelip etkinliklerini gerçekleştirebiliyor. Bizler kendi üniversitemize öğrenci kartlarımız ile giremiyorsak biz de direnişimizi büyütmeye ve burada toplanmaya devam edeceğiz.”