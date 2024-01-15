İyi ki yaşadın Nâzım!

Kültür Sanat Servisi

Bugün büyük şair Nâzım Hikmet Ran’ın doğum günü. Şiirleriyle ve mücadelesiyle her daim yanımızda hissettiğimiz usta şair İstanbul’da da 2 gün boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Şiirleri 50’den fazla dile çevrilmiş şair ve yazar için Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sanatseverler, Nâzım Hikmet’in yaşamını Ali Cengizkan’dan dinledi. Cengizkan, “Nâzım Hikmet, genç yaşıyor. Hâlâ genç olarak aramızda” dedi. Nâzım Hikmet’in Vâlâ Nureddin ile birlikte Ankara’ya geliş serüvenini anlatan Cengizkan, “Ne yapacaklarını kısmen biliyorlar, kısmen bilmiyorlar. Sovyetler’i merak ediyorlar. Bu atmosfer, o dönem bütün Avrupa’daki ilericiler için söz konusu. Ankara’dan Batum’a yarı gizli bir biçimde bir yolculuk yapıyorlar” dedi.

Yoğun katılımlı “anma ve sanat” etkinliği, Hikmet’in şiirlerinin Pınar Gün Topçu’nun yorumlaması ve Ata Sıvacı’nın gitar dinletisiyle devam etti. Ataol Behramoğlu’nun ıslak imzalı “Nâzım Hikmet” kitabı da okurla buluşturuldu.