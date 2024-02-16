İYİ Parti, bir adayını geri çekti
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
Kaynak: iHA
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmişti."
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