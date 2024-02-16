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İYİ Parti, bir adayını geri çekti

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.

Yerel Seçim 2024
  • 16.02.2024 22:29
  • Giriş: 16.02.2024 22:29
  • Güncelleme: 16.02.2024 22:37
Kaynak: iHA
İYİ Parti, bir adayını geri çekti

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmişti."

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