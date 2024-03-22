İYİ Parti Çanakkale'de istifa edenler CHP'li Muharrem Erkek'e desteğini açıkladı

İYİ Parti Çanakkale'de istifa eden yaklaşık 300 kişi, CHP'nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek'e desteğini duyurdu. İstifa eden İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek, "Yaklaşan yerel seçimlerde tabandaki ittifaka inancımızla Muharrem Erkek’i destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin Çanakkale teşkilatında istifalar sürüyor.

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifanın ardından geçtiğimiz hafta İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti

İstifaların yankısı sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti'den istifa eden isimler dün iftarda buluştu ve 31 Mart yerel seçimleri için CHP'nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek'e destek vereceklerini açıkladı.

Programa İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan Eceabat Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Saim Zileli, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen, Önceki İl Başkanı Eşref Bener Varol, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aşık, çok sayıda kadın kolları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri de katıldı.

"MUHARREM ERKEK'İ DESTEKLİYORUZ"

Nurettin Demirbilek yaptığı açıklamada; “Bildiğiniz üzere bizler kurucusu olduğumuz, her aşamada büyük emeğimiz olan İYİ Partiden istifa etmiştik. Bizler, ülkedeki siyasi iktidara muhalif bir kitle olarak bu partiyi kurmuştuk. Ancak gelinen noktada iktidar partisi ile birlikte yürütülen seçim çalışmaları, karşılıklı ilginç iş birlikleri, istifa etmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa ettiğimizde ‘7-8 kişiler’ diyerek bizi küçük görmeye çalışanlara en güzel cevabı bu akşam burada toplanan kalabalık vermiştir" dedi.

Demirbilek, şunları söyledi:

"Bu akşam kurucu İl Başkanımız İrfan Dehmen, sonraki İl Başkanımız Eşref Bener Varol, Eceabat Belediye Başkanımız Saim Zileli, Merkez İlçe Başkanımız Necati Gapran, kadın kolları teşkilat başkanları, il ve merkez ilçe yöneticileri, il delegeleri ve üyeler buradalar. Başkanlarımız, bir araya gelme sebebimiz ise yaklaşan yerel seçimlerde tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına olan inancımızla, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Muharrem Erkek’e desteğimizi açıklamaktır. Bu seçimde sizi destekliyoruz sayın başkanım” dedi."