İYİ Parti, Çankaya yönetimini de görevden aldı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de görevden almalar da devam ediyor.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Yener, kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.

Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. — Dr. Yener YILDIRIM (@YenerYILDIRIM06) December 22, 2023