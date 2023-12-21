İYİ Parti Ankara yönetimine tırpan: 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'de bir yandan istifalar devam ederken bir yandan da Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki polemiğin yankıları sürüyor.

Bugün İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifası ve ardından yayınladığı mesajdan sonra partinin Ankara yönetiminde önemli bir gelişme daha yaşandı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

SÜREÇ

İYİ Parti'de son 2 ayda üst üste gelen istifalar, partinin 31 Mart'taki yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklamasının ardından giderek hızlandı. İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul çalışmaları yürütüldüğü sırada Ankara'daki 25 ilçe başkanından 21'inin, Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerekti yönündeki görüşlerini genel merkeze ilettikleri söylenmişti.

Akşener ve Yavaş arasındaki 'korkak' polemiğinin ardından bu süreç tekrar gündeme geldi. Akşener'in hem bu konuşmasını hem de Uşak ziyaretinde Ankara ve İstanbul'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurduğunu hatırlatan İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün istifa etti.

Arslan, istifa mesajında partinin seçimlere müstakil girme kararına rağmen Ankara özelinde bir işbirliği için çaba gösterdiğini belirtirken "Yavaş, bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir" diyerek Mansur Yavaş'a da sahip çıktı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da 9 Ekim'de istifa etmişti.