İYİ Parti'de bir istifa daha

"Tarikatlar raporunu" hazırlayan eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara yenisi eklendi. 2018 yılında üniversitede görev yaptığı dönemde tarikatlar raporunu hazırlayan eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı da İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasında 2018'deki raporun ardından gelen baskılar nedeniyle emekliye ayrıldığını vurgulayan Balcı, "Ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım. Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim" dedi.

İYİ Parti'nin, kuruluş amacına aykırı politikalar uyguladığını belirten Balcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de 'kaybet- kaybettir' tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur. Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım. Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir. Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Saygılarımla."