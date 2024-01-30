İYİ Parti, CHP’ye yüklendi: “Afişlerimize engel oldular” iddiası

İYİ Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir'de, hazırladıkları afişleri bilboardlara asmak için anlaştıkları şirketin, "İstanbul'dan gelen telefonla" geri adım attığını iddia etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada "Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış" ifadeleri kullanıldı. Engellendiği iddia edilen afişlerde, "Cumhuriyet'e savaş açana da, teröre alan açana da mecbur değilsin" sözlerinin yer aldığı görüldü.

İYİ Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir'de bilboardlara asmayı planladıkları seçim afişlerine CHP'li belediyelerin engel olduğu iddiasında bulundu.

İYİ Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Kurulduğumuz günden bugüne iktidarın kendisine boyun eğmedik, evelallah taklidine hiç boyun eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti tarafından paylaşılan afişlerde "Cumhuriyet'e savaş açana da, teröre alan açana da mecbur değilsin" , “Tek adam baskısına da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin” , “Yandaş medyaya da yoldaş medyaya da mecbur değilsin” ve “Hain diyene de cahil diyene de mecbur değilsin” sözlerini yer aldığı görüldü.

"KAMPANYAMIZIN İÇERİĞİNİ GÖRENLER..."

İYİ Parti'nin resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız; Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz?

Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız;



Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz.



Ama ne yazık ki; billboardlarımızı… pic.twitter.com/TyVSVt2RDP — İYİ Parti (@iyiparti) January 30, 2024

"NEZAKET TİMSALLİĞİ KÖPRÜYÜ GEÇENE KADARMIŞ"

Ülkemizde, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle elde ettiği kaynakları, bir korku aracı olarak kullanma anlayışı sadece iktidarın şahsına münhasır değilmiş... İktidarın kurmuş olduğu istibdat rejimiyle sözde mücadele eden ana muhalefet partisi; İktidarın baskıcı taktiklerini kopyalayan, kötü bir taklidine dönüşmüş... Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış... Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış... İşte bu vesileyle tüm ilgililere duyurulur: Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz! Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Aziz Türk Milleti'nin takdirine sunarız."

AKŞENER: "SARAY SANSÜRÜNE DE BELEDİYE SANSÜRÜNE DE BOYUN EĞMEDİK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz İYİ Parti’yiz! Kurulduğumuz günden bugüne iktidarın kendisine boyun eğmedik, evelallah taklidine hiç boyun eğmeyiz. Saray sansürüne de, belediye sansürüne de" ifadelerini kullandı.