İYİ Parti'de devir-teslim töreni

İYİ Parti'nin kongresinde genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partinin genel merkezinde düzenlenen törenle genel başkanlığı Meral Akşener'den devraldı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, bir önceki başkan Meral Akşener'den partinin liderliğini resmen devraldı.

Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Meral Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu'na teslim etti.

"BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIM"

İki isim de daha sonra kısa konuşmalar yaptı.

Dervişoğlu, "Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR BİRİKİM DEVREDİYORUZ"

Akşener ise şunları söyledi:

"Biz partimizi kurarken 'ben' değil 'biz' olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak. Ben çok mutluyum."