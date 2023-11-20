İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan manidar paylaşım

İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Bazen istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'de disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Peş peşe istifa haberlerinin geldiği İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Genel başkan ağız değiştirdi" ifadesini kullanan Dikbayır, disipline sevk edilmesi hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bazen istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz. Allah Büyük" ifadelerini kullandı.

Bazen , istenilenleri yapmazsanız , istenmez olursunuz…



ALLAH Büyük… — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) November 20, 2023

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.

Dİkbayır, bugün Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Genel Başkan konuşmasında dil değiştirdi. Daha önce, kendisinin banka hesaplarının incelendiği söylemişti, şimdi ise ‘benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler' diyor. Önce, bu gayri resmi inceleme bilgisinin devletten geldiğini söylemişti, şimdi ise ‘Bu bilgi gayri resmi ulaştı' diyor. Bankaya resmi olarak soracaklarını, banka yetkililerinin ‘Bilmiyoruz' diyebileceğini söylüyor" demişti.

"Kimin banka hesabına girildiği bilgisayar incelemesiyle hemen ortaya çıkar" diyen Dikbayır, şunları ifade etmişti:

"Genel Başkan araştırmanın gayri resmi yapıldığını söylemekle ağız değiştirdi. Bunların hepsinin dedikodu, iftira olduğu ortaya çıktı. Genel Başkan'dan beklentim, beni nasıl kamuoyu önüne attılarsa, şimdi de kamuoyu önüne çıkıp, ‘Beni yanıltmışlar' deyip açıklama yapmalı. Kendisini kim yanılttıysa, bu iftiraları kim önüne getirdiyse gereğini yapmalı."