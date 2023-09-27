İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı

İYİ Parti'de, İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın da aralarında olduğu İstanbul İl Yönetimi'nde yer alan isimlerin tamamı görevden alındı. Başkan Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun’un getirilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'de, başkan Coşkun Yıldırım'ın da aralarında olduğu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tüm isimler görevden alındı.

Yıldırım'ın, teşkilatın "değişim" telabi üzerine görevden alındığı belirtilirken Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun'un getirlmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Coşkun Yıldırım tarafından İYİ Parti İstanbul Basın Danışmanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Genel merkezin gönderdiği yazıya istinaden bugün itibari ile İstanbul İl Başkanlığı görevim tüm İl Yönetimi ile birlikte tamamlanmıştır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz."

Görevden alınan Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

Yıldırım iki gün önce (25 Eylül) eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.