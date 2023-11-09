İYİ Parti'de Ümit Dikbayır krizi büyüyor, "Genel Merkez Sakarya İl Başkanlığı'nı istifaya zorladı" iddiası

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı ile yönetim kurulu üyelerinin, İYİ Partili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a yakın olduğu gerekçesiyle İYİ Parti Genel Merkezi tarafından istifaya zorlandığı öne sürüldü.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Bizim Sakarya gazetesinin aktardığına göre istifaların ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise istifaların gerekçesinin İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan baskı olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre daha önce Genel Merkez tarafından atananan İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı, Ümit Dikbayır'a yakın olduğu gerekçesiyle istifaya zorlandı.

"İLÇELERDEN İSTİFA HABERLERİ GELEBİLİR"

Saymaz, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden şunları yazdı:

"İYİ Parti’de kriz büyüyor. İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı, milletvekili Ümit Dikbayır’a yakın oldukları gerekçesiyle genel merkez tarafından dün gece istifa ettirildi. Sakarya’nın ilçelerinden de istifa haberleri gelebilir."

İyi Parti’de kriz büyüyor.

İyi Parti Sakarya İl Başkanlığı, milletvekili Ümit Dikbayır’a yakın oldukları gerekçesiyle genel merkez tarafından dün gece istifa ettirildi. Sakarya’nın ilçelerinden de istifa haberleri gelebilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 9, 2023

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında ayrıca Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazmıştı.

Akşener İYİ Parti'nin dünkü (8 Kasım Çarşamba) grup toplantısında , parti içinden ihanete uğradığını ve Kılıçdaroğlu gibi arkadan hançerlendiğini söylemişti.