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İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha

İYİ Parti'de üst düzey istifalar sürüyor. Partinin genel başkan yardımcısı Birol Aydemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncel
  • 25.04.2024 10:24
  • Giriş: 25.04.2024 10:24
  • Güncelleme: 25.04.2024 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha
Fotoğraf: DepoPhotos

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Partideki çalışma arkadaşlarıyla artık aynı rotada ilerleyemediğini kaydeden Aydemir, parti üyeliğinden ayrıldığını da duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istifa gerekçelerini anlatan Birol Aydemir, Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı günlerinden geçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"MERKEZ SİYASET HAYATİ ÖNEMDE"

"Ülkemiz siyasetinde dil, üslup ve oyun kuralları yozlaştırıldı ancak bir şey değişmedi: Halkına teveccüh eden hep teveccüh gördü. Belirli etnik/sosyal ayrımlara odaklananlar ise bol retorikli ancak mahallesini asla terk edemeyen/etmeyen dar bir pencereye sıkıştı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan resim bize tek bir şey anlatıyor; o da kutuplaşmadan uzak, tutarlı bir merkez siyasetin hayati önemde olduğu gerçeği."

Birol Aydemir, buna rağmen mevcut partilerin hiçbirinin merkez siyaset yapabildiğini düşünmediğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkürlerini ileten Aydemir, iki gün sonra yapılacak kurultayın da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Aydemir'in açıklaması şöyle:

DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan ve genel başkan yardımcısı olarak da görev yapan eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katılmıştı.
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