Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti.

Özlale, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinde siyaset üretmenin imkansız hale geldiğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Özlale, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

İYİ PARTİ'DE YEREL SEÇİM KRİZİ VE BAŞKANLIK DÜĞÜMÜ

Yerel seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan İYİ Parti'de, parti içi anlaşmazlıklar ve genel başkanlık bilmecesi yaşanıyor.

Seçimlerin ardından seçimli kurultay kararı alan partide, mevcut genel başkan Meral Akşener aday olmayacağını duyurdu. İYİ Parti'de şu ana kadar İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın adaylığını ilan etti.