İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı: 4 isim adaylığını duyurdu
Yerel seçimlerde umduğu başarıyı yakalayamayan İYİ Parti, Meral Akşener'e yönelik eleştiri ve istifa çağrılarının gölgesinde seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı. Mevcut genel başkan Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyururken şu ana kadar dört isim genel başkanlık için aday olacağını açıkladı.
İYİ Parti, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultaya çok sayıda adayla gidiyor.
31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde istediği sonucu yakalayaman partide, seçim öncesi verilen kararlar tartışma konusu olmuş, parti içi muhalefet lider Meral Akşener'e karşı istifa çağrılarını artırmıştı.
İYİ Parti lideri Akşener, 1 Nisan'da partisinin yol haritasınailişkin kısa bir basın açıklaması yaparak seçimli olağanüstü kurultay kararı aldıklarını bildirdi. Kurultay tarihi ise 27 Nisan olarak açıklandı.
Yeniden aday olup olmayacağı tartışma konusu olan Akşener, bugün yaptığı açıklamada, genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi.
DERVİŞOĞLU VE AYDIN ADAY
Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın başkanlık genel başkanlığa adaylığını duyurdu.
2 İSİM DAHA ADAYLIĞINI DAHA ÖNCE İLAN ETMİŞTİ
İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın adaylıklarını geçtğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklamıştı.