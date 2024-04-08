İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı: 4 isim adaylığını duyurdu

Yerel seçimlerde umduğu başarıyı yakalayamayan İYİ Parti, Meral Akşener'e yönelik eleştiri ve istifa çağrılarının gölgesinde seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı. Mevcut genel başkan Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyururken şu ana kadar dört isim genel başkanlık için aday olacağını açıkladı.

Siyaset 08.04.2024 11:42 Giriş: 08.04.2024 11:42

Güncelleme: 08.04.2024 11:53 Kaynak: Haber Merkezi

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