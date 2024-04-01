Seçimlerin ilk siyasi sonucu belli oldu: Akşener, "olağanüstü seçimli kongre" dedi

İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, olağanüstü seçimli kongreye gideceklerini bildirdi. Akşener, "İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetin onuruna yakışır bir olgunlukla gerçekleşmesini önemli ve kıymetli buluyorum. Demokrasilerde her şey tartışılır ancak tek bir şey tartışılamaz. O da şudur; milletin hür iradesiyle sandığa attığı oy.

Her zaman millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledi. Sonuçlara göre milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.

Milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmasından ne kadar yorgun olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en büyük mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomi politikalarına, adaletsizliğe yeter dedi. Milletimiz Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Kendisini defaalrca uyarmıştık. Demirel'in sözlerini hatırlatıp 'tencere her iktidarı sallar' demiştik. Fakat kendisi tüm bu çağrıları geçiştirdi. Umarım artık çağrıların ardında milletin sesi olduğunu öğrenmiştir. Umarım artık herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.

İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz."

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