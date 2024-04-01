AKP MYK yarın toplanıyor: Masada tarihi yenilgi var

AKP'de MYK, tarihi yenilgi sonrası yarın toplanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yerel seçim sonuçlarını ele almak üzere toplanacak.

Dğn (31 Mart) sandığa giden Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. Tarihi bir yenilgi alan AKP ise ilk kez 2. sıraya geriledi.

Yenilginin ardından AKP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ele alınacak.