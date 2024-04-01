İYİ Parti’nin seçim performansı: Ne umdular, ne buldular?

Yerel seçimler için 'ittifak' kapısını kapatan ve "özü başına yarışacağını" açıklayan İYİ Parti, büyük bir oy kaybına uğradı. 2019 yerel seçimlerine göre ciddi oy kaybeden İYİ Parti, yerel seçimde yüzde 3.77 ile 6'ıncı parti oldu. Seçimde Nevşehir'i kazanan İYİ Parti, iddialı olduğu Ordu'da da AKP'ye kaybetti. Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından CHP ile işbirliği zemininden ayrılan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde "özü başına yarışacağını" açıklayan İYİ Parti, ciddi bir yenilgi aldı.

Seçim sürecince sık sık CHP'yi hedef alan ve Mayıs 20223 için cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eleştiren İYİ Parti; İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Cengiz Topel Yıldırım'ı aday gösterdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14'le seçimi kazanırken, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu 0.63 oy oranında kaldı.

Ankara'da ise Mansur Yavaş yüzde 60 oy oranıyla seçimi büyük farkla kazanırken, partinin adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın oy oranı 0.91'de kaldı.

Mayıs 2023'te İstanbul’da yüzde 8, Ankara’da yüzde 12 oy alan İYİ Parti’nin oylarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.

OYLARDA BÜYÜK KAYIP

İYİ Parti, CHP ile ittifak yaptığı 2019'daki yerel seçimlerine oranla büyük bir oy kaybına uğradı.

2019'da 3 milyon 459 bin 599 oy alan İYİ Parti, yüzde 7.45 oy oranıyla seçimin üçüncü partisi olmuştu. 31 Mart'ta ise partinin ciddi bir kan kaybı yaşadığı gözlemlendi.

Bu seçimde 1 milyon 736 bin 293 oy alan İYİ Parti, yüzde 3.77 oy oranıyla CHP, AKP, Yeniden Refah, DEM Parti ve MHP'nin gerisinde kalarak seçimde 6'ncı parti oldu.

KAZANDIĞI TEK İL NEVŞEHİR

İYİ Parti'nin seçimde kazandığı tek il Nevşehir oldu. İYİ Parti'nin adayı Rasim Sarı yüzde 52.03 ile seçimi kazandı. AKP'nin adayı Mehmet Savran ise 34.50'de kaldı.

İYİ Parti ayrıca yerel seçimlerde Türkiye genelinde 24 ilçe ve 4 belde belediyesi kazandı.

ORDU'DA AKP'YE KAYBETTİ

İYİ Parti, iddialı olduğu Ordu'da seçimi AKP'ye kaybetti.

2014'te AKP'den belediye başkanı seçilen Enver Yılmaz'ı aday gösteren İYİ Parti yüzde 36.53 ile ikinci sırada yer aldı.

Ordu'da seçimin kazananı ise AKP'li Hilmi Güler oldu. Güler, yüzde 40.07 ile seçimi kazandı.

'OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE' KARARI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini bildirdi.