İYİ Parti'den AKP'ye geçen isim aday gösterilmedi

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen ancak 2022'de AKP'ye geçip Erdoğan ile fotoğraf paylaşan Kürşat Engin Özcan aday gösterilmedi.

Yerel Seçim 2024 04.02.2024 21:32 Giriş: 04.02.2024 21:32

Güncelleme: 04.02.2024 21:38 Kaynak: Haber Merkezi

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AKP ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Aydın'ın 12 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi için Mustafa Savaşaday gösterildi. Nazilli içinse Esat Ergüler ismi açıklandı. 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, Kasım 2022'de AKP'ye geçmişti. Özcan'ın rozetini TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Özcan'a tepki gösterip 'hakkımı helal etmiyorum' demişti. ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI Kürşat Engin Özcan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hakkında 'ihale usulsüzlüğü'nden soruşturma izni vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp sosyal medya hesabından birlikte çakilmiş fotoğrafını yayınlamıştı. AKP'nin Aydın ilçelerindeki adayları şöyle: Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Mevcut belediye başkanı) Buharkent: Mehmet Erol (Mevcut belediye başkanı) İncirliova: Aytekin Kaya (Mevcut belediye başkanı) Koçarlı: Nedim Kaplan (Mevcut belediye başkanı) Köşk: Nuri Güler (Mevcut belediye başkanı) Kuyucak: Metin Ertürk (Geçen yıl milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti) Karpuzlu: Hilmi Dönmez (MHP’li mevcut belediye başkanı) Çine: Ali Dinçer Nazilli: Esat Ergüler Kuşadası: Esat Altungün Didim: Kadri Kabak Yenipazar: Kıvanç İşbilen 'Gri pasaportla insan kaçakçılığı'yla gündeme gelen belediyenin başkanına çizik