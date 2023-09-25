İYİ Parti'den Akşener'in sağlık durumu hakkında açıklama

Viral enfeksiyon nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastanedeki tespit ve tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçtiği bildirildi. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak" dedi.

İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Zorlu, açıklamasında, "Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiyle Genel Başkanımız hastanedeki tespit ve tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti" ifadelerini kullandı.

"İnşallah birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak" diyen Zorlu, şunları söyledi:

"Bu vesileyle bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik. Ama ilerleyen günlerde, belki önümüzdeki günlerde Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan illere de ziyaretleri devam edecek."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in viral enfeksiyon geçirdiği için programlarının ertelendiğini duyurmuştu.

Zorlu’nun X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alınmıştı.