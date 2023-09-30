İYİ Parti'den Altın Portakal açıklaması: Festivali iptal etmek, sansürcü zihniyetin arzusudur

İYİ Parti, 'Kanun Hükmü' belgeselinin seçkiden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların devamında iptal edilen Altın Portakal Film Festivali'ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "En son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portakal’ı Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir" denildi.

İYİ Parti, Nejla Demirci imzalı 'Kanun Hükmü' belgeselinin seçkiden çıkarılmasının ardından başlayan tartışmalar neticesinde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Partinin genel sekreteri Uğur Poyraz imzalı açıklamada, "Titizlikle korumamız gereken bu değerin ehliyetsiz yöneticiler, art niyetli paydaşlar ve fırsatçı muktedirler eliyle çiğnenip yok edilmek istenmesini ne akıl alır, ne vicdan kabul eder" denildi.

Belgeseli izlemediğini belirten Uğur Poyaz, açıklamanın büyük kısmında FETÖ ile iktidarın işbirliğinden bahsederken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından on binlerce kişinin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işten atılması için "KHK; 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile mücadele ile kalmamış maalesef muhalefetin bastırılması ve tasfiyesi için kötü niyetli yöneticilerin enstrümanı olarak da kullanıldı" dedi.

Sanatçıların, basın özgürlüğü kapsamında gazetecinin eserlerini haberlerini görüşlerini ifade etme ve sergileme hakkı olduğunu, bunun sınırlarının da kanunlarla düzenlendiğini vurgulayan Poyraz, açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Titizlikle korumamız gereken bu değerin ehliyetsiz yöneticiler, art niyetli paydaşlar ve fırsatçı muktedirler eliyle çiğnenip yok edilmek istenmesini ne akıl alır, ne vicdan kabul eder. Altın Portakal bizden önce vardı, bizden sonra de var olacaktır ve olmalıdır. Bunun sorumluluğu da hepimizin üstündedir. En son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portalkal’ı, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir. Zira festival iptal etmek tam da darbeci ve sansürcü zihniyetlerin arzusunu gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.”

NE OLMUŞTU?



Tartışmalar, 'Kanun Hükmü' filminin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başladı. Önce jüri üyelerinin çekilmesi, ardından birçok yönetmenin filmlerini çekmesi üzerine festival yönetimi filmi seçkiye geri aldığını duyurdu. Ancak bu defa da Kültür ve Turizm Bakanlığı festivale desteğini çekti. Ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu. Son olarak ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin iptal edildiğini açıkladı.