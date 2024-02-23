İYİ Parti'den istifa eden 150 kişi CHP'ye katıldı

Antalya’da aralarında eski ilçe başkanlarının bulunduğu yaklaşık 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP’ye katıldı. 150 kişi, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ı destekleyeceklerini ilan etti.

İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerine 'ittifaksız' katılma kararının ardından partide yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Antalya’da İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi, eski Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 İYİ Partili istifa ederek CHP’ye katıldı.

Aynı zamanda CHP’nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı da olan Ümit Uysal’a yerel seçimlerde destek vereceklerini ilan eden İyi Partililer için tören Uysal’ın seçim koordinasyon merkezinde gerçekleşti.

Törende CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Başkanvekili Can Okan Kıran da yer aldı.

"ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR"

Uysal burada yaptığı konuşmada, Antalya İttifakının ilk kıvılcımının Muratpaşa’dan çaktığını belirtti. Bu ittifakın ortak paydasının beraber bir Türkiye hayali kurmak olduğunu söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

“Toplumsal beraberlik, beraber düşünme, beraber hayal kurma, iyiliği ve kötülüğü paylaşma, geleceğe umutla bakma, kalkınma, üretme, demokratik yaşam ve dayanışma duygusu tasfiye edilme durumunda. Her gün erozyona uğrayan ortak duyarlılıklara, bu duyarlılıklarımızın her gün aşındırılmasına, insanların otoriter yaklaşımlar içinde bölünmesine, milletimizin birbiriyle konuşamaz hale getirilmesine, milletimizin televizyonlarını dahi ayırmış duruma getirilmesine, birbirini dinleyemez hale getirilmesine ‘Hayır’ diyoruz.”