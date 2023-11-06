"İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Hatipoğlu, AKP'ye katılacağını doğruladı"

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz ise, Hatipoğlu ile görüştüğünü ve Hatipoğlu'nun iddiayı doğruladığını bildirdi.

Güncel 06.11.2023 20:51 Giriş: 06.11.2023 20:51

Güncelleme: 06.11.2023 22:22 Kaynak: Haber Merkezi

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Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AKP MKYK'sine geçeceğini ileri sürdü. Hatipoğlu, partisinin AKP ile ittifakını savunuyordu. Eski İYİ Parti milletvekili 2 Kasım'da partisinde istifa etti. SAYMAZ: HATİPOĞLU DOĞRULADI Gazeteci İsmail Saymaz, Hatipoğlu ile görüştüğünü, Hatipoğlu'nun iddiayı doğruladığını söyledi. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyorum. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı." dedi. İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyorum.

Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 6, 2023 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, partisinden istifa etti