İYİ Parti'den Pervin Buldan'a Newroz yanıtı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'e "Biz seninle hep ayrıydık. Sen hep Nevruz’dun, Biz hep Newroz’duk" diyen Pervin Buldan'a yanıt verdi. Zorlu, Buldan'ın sözleri için "Bu toprakların birleştirici gücünü bir kez daha hiçe saymış ve gerçek niyetlerini ortaya koymuştur" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'in sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ne ara bu kadar ayrıştık; bir taraf Nevruz, bir taraf Newroz" sözlerini alıntılayarak "Biz seninle hep ayrıydık. Sen hep Nevruz’dun, Biz hep Newroz’duk" diyen Buldan'a yanıt veren Kürşad Zorlu, "Kullandıkları bu dille, temsil ettiği partinin ayrışmacı politikasını yazılı olarak da bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Dün Nevruz günü sebebiyle Genel Başkanımızın yapmış olduğu birleştirici açıklamalar teröre ortak olanların, PKK’ya “terör örgütü” diyemeyenlerin sinirini bozmuş gözüküyor" dedi.

Zorlu'nun birleştirici olduğunu beyan ettiği açıklamalarında Meral Akşener Newroz Bayramı için şunları söylemişti:

"Bugün Nevruz, Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun. Türk’ün bayramı… Çok enteresan bu ülkede her şey kavga konusu, Nevruz kavga konusu, bir taraf Nevruz bir taraf Newroz. Biz ne ara bu kadar ayrıldık ayrıştık. Nevruz; Türk’ün bayramıdır, yeni gün demektir, Ankara’dır, İstanbul’dur, Kırım’dır, Yunus Emre’dir, Mevlana’dır."