İYİ Parti'den Ümit Özdağ'ın 'ittifak' teklifine yanıt

İYİ Partili İbrahim Özkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yerel seçimler için 'ittifak' çağrısına yanıt verdi. Zafer Partisi'nin CHP ile yaptığı 'gizli protokolü' hatırlatan Özkan, "Nereden baksan tutarsızlık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yerel seçimler için 'ittifak' çağrısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkan, "Önce CHP ile gizli protokol yap! Sonra bunlar kötüdür diye İYİ Parti'ye ittifak teklif et.. Nerden baksan tutarsızlık…" ifadelerini kullandı.

Önce CHP ile gizli protokol yap!

Sonra bunlar kötüdür diye İYİ partiye ittifak teklif et..

Nerden baksan tutarsızlık… — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 30, 2023

ÖZDAĞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meral Akşener'e ziyareti öncesi İYİ Parti'ye ittifak önerisinde bulunmuştu.

Özdağ, yaptığı açıklamada, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım" demişdi.

Ümit Özdağ, "CHP’nin ziyareti ve size yönelik belirli grupların baskısını bildiğimiz için bu ziyaret öncesinde öyle kapalı kapılar ardında değil bütün Türk Milleti’nin önünde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.