İYİ Parti'den Ümit Özlale'nin mal varlığı hakkında açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin mal varlığına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Dervişoğlu, "Dikkat çekici bir mal varlığı olmadığını biliyorum. Zaten milletvekilidir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir adayı Ümit Özlale'nin 'dikkat çekici bir mal varlığının olmadığını' söyledi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin adaylarının seçim yarışında iddialı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bütün siyasi partilere ve onların adaylarına hizmet aşkına elbette ki saygımız var ama AK Parti'yle CHP ne yaparsa yapsın yarışın iki parti arasında geçebilmesini bir türlü temin edemezler. İYİ Parti de bu yarışın içindedir. İYİ Partinin adayları da bu yarışta iddialıdır. Dolayısıyla İzmir'deki seçimler üç siyasi partinin arasında yani İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında geçiyor" dedi.

CHP VE AKP'YE TEPKİ

Seçime müstakil olarak girmelerinin CHP'li çevrelerde rahatsızlık yarattığını, İYİ Parti seçmeni üzerinde baskı yaratmaya çalıştıklarını öne süren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçmenimiz kendi partisine oy verirse başka bir partiye kazandıracak ya da kaybettirecekmiş gibi bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Oysa bütün siyasi partilerin oylarına talip olan bir siyasi kurumuz, adaylarımız da öyle. Hükümetin yanlış uygulamalarından bıkan AK Parti'ye oy veren seçmenin oyuna da, belediyelerdeki yanlış uygulamalar münasebetiyle hizmetsizlikten bizar eden CHP'lilerin de oylarına talibiz.

İzmir halkı iradesini sandığa yansıtmak suretiyle İYİ Partiye ve adaylarına gösterdiği teveccühü siyasi tarihimize şerh edecektir. Sonuç ne olursa olsun bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Hepsi İzmir'in evlatlarıdır. Ama İzmir halkı liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemseyecek ve kendini kutuplaşma rüzgarına teslim etmeyecektir."

ÜMİT ÖZLALE'NİN 'MAL VARLIĞI' SORUSU

Bir gazetecinin İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin mal varlığını açıklayıp açıklamayacağıyla ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, "Dikkat çekici bir mal varlığı olmadığını biliyorum. Zaten milletvekilidir. Milletvekili olunduğu gün yemin ettikten sonra mal beyanında bulunursunuz" yanıtını verdi.