İYİ Parti Elazığ İl Başkanı ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

Elazığ'da İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ile yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından konuya ilişkın yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

Açıklamada, Servet Gürgözeler, Aygün Akgül ile yönetim kurulunun istifa gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmedi.