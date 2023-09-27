İYİ Parti: Erdoğan bizim projemizi kullandı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı "Genç Kart" uygulamasının 31 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti tarafından duyurulan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında İYİ EĞİTİM” başlıklı çalışmanın içerisinde yer alan bir alt projenin aynısı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı "Genç Kart" uygulamasının 31 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla açıklanan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında İYİ EĞİTİM" başlıklı çalışmanın içerisinde yer alan bir alt proje olduğunu duyurdu. Zorlu, projeyle ilgili şunları söyledi:

"'GENÇ KART' UYGULAMASI TAMAMIYLA PARTİMİZİN DAHA ÖNCE İLAN ETTİĞİ BİR PROJEDİR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 'Genç Kart' uygulaması tamamıyla partimizin daha önce ilan ettiği bir projedir. Genç Kart projemiz 31 Ağustos 2022 tarihinde Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in katılımlarıyla açıklanan 'Cumhuriyetimizin 100.Yılında İYİ EĞİTİM' başlıklı çalışmamızın içerisinde yer alan bir alt projedir. Bu projemizin, gençlerimize katkı sağlayacak olmasından elbette memnuniyet duyuyoruz. Eğitim Politikaları Başkanlığımızca oluşturulan söz konusu çalışmamız https://iyiparti.org.tr/storage/img/content/xvol/iyi-egitim.pdf adresinde kapsamlı şekilde yer almaktadır."