İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.



İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında partisinin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getirdi. Dervişoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve iyi dileklerini ilettiğini ifade etti.