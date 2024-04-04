İYİ Parti GİK üyesinden Akşener’e seçim tepkisi: Affetmiyoruz

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Üçok, 31 Mart yerel seçim sonucunun sorumluluğunun Meral Akşener ve parti yöneticileri olduğunu ifade ederek, tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonuçlar parti içinde tartışmalara ve gerilimlere yol açmaya devam ediyor. Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada parti yönetimini ve Genel Başkan Meral Akşener'i sert bir dille eleştirdi.

Üçok, seçimlerde izlenen stratejilerin ve kullanılan söylemlerin hatalı olduğunu belirterek, bu durumun partinin başarıya ulaşmasını engellediğini savundu. "Sizleri affetmiyoruz" ifadesiyle de Akşener ve yönetimine olan tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Bilindiği gibi İYİ Parti, yerel seçimlere diğer muhalefet partilerinden bağımsız olarak katılma kararı almış ve bu süreçte muhalefete yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde üst düzey görevlerden istifalar yaşanmış, Genel Başkan Akşener ise seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.