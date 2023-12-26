İYİ Parti heyeti yarın Hakkari'ye gidecek

İYİ Parti heyeti, yarın Yüksekova'ya giderek Kuzey Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ziyaret edecek. Aynı heyet daha sonra da Hakkari il merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak.

Güncel 26.12.2023 11:19 Giriş: 26.12.2023 11:19

Güncelleme: 26.12.2023 11:33 Kaynak: Haber Merkezi

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir ile milletvekilleri Selcan Taşçı ve Turhan Çömez'den oluşan heyet yarın Hakkari'ye gidecek. Ziyaretlerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla planlandığını açıklayan parti sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. KAMUOYUNA



Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla terörle mücadeleye olan destek kararlığımızı ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir’in başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) December 26, 2023 Zorlu, heyetin Yüksekova’ya giderek ilk olarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığını, daha sonra Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Heyet son olarak ise Hakkari İl merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. İYİ Parti'den 'ortak bildiri' çıkışı: Zorlu, "Eleştiriler haksızlık" dedi, Özel'in açıklamalarına yanıt verdi