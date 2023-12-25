İYİ Parti'den 'ortak bildiri' çıkışı: Zorlu, "Eleştiriler haksızlık" dedi, Özel'in açıklamalarına yanıt verdi

Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'yi eleştirdi. Yerel seçimlere de değinen Zorlu, İstanbul ve Ankara adayları için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Irak’ın kuzeyindeki operasyonları desteklediklerini vurguladı.

Irak’ın kuzeyindeki çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından iki siyasi parti dışında (CHP VE DEM Parti) parlamentoda grubu bulunan diğer partilerin ortak bir kınama metni yayımladığını anımsatan Zorlu, "Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ve beraber olmamız gerekirken; maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih etti" dedi.

Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında kameraların karşısına geçti.

12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından İYİ Parti olarak milli yas ilan edilmesi için çağrı yaptıklarını, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun ise ortak bildiri yayımlanması için girişimde bulunduğunu aktaran Zorlu, "İki parti dışında parlamentoda grubu bulunan diğer partilerle ortak bir kınama metni yayınlandı. Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ve beraber olmamız gerekirken; maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih etti" ifadesini kullandı.

Irak’ın kuzeyindeki operasyonları desteklediklerini vurgulayan Zorlu, "Buradaki terör yataklarının ivedilikle kurutulması en büyük temennimizdir. İYİ Parti’miz 'hür ve müstakil' siyasetinde gücünü milletinden alan bir parti olarak; terörü siyaset üstü bir devlet meselesi olarak görür ve bu mücadelede devletinin ve Türk milletinin yanında saf tutar. Gelinen noktada milletimize siyasette yeni bir iktidar alternatifi, yeni bir yol açma konusundaki haklılığımızı bir kez daha görüyor ve aziz milletimizin bizi her geçen gün daha iyi anlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Zorlu, süregelen operasyonların siyasi, askerî ve stratejik hedefinin Meclis'te paylaşılması yönünde çağrı yaptı.

ÖZEL’İN 'ORTAK BİLDİRİ' AÇIKLAMASI

Zorlu basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ortak bildiriye imza atmayan CHP’de, Genel Başkanı Özgür Özel’in konuya ilişkin açıklaması sorulan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şuradan başlayayım; Sayın Özel’e yönelik Manisa’daki bazı vatandaşlardan gelen tutumu doğru bulmuyoruz. Bunlar böylesine önemli bir günde görmememiz gereken bir fotoğraf. Aslında tam da İYİ Parti’nin duruşuyla alakalı bir değerlendirmedir. Biz terör meselesi başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren konuları partiler üstü görüyoruz. Bu hassasiyetle meselelere yaklaşarak politika üretiyoruz. Son olay da, bizim ötenden beri sürdürdüğümüz bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi bir süre önce başka bir bildiriye imza atmıştır örneğin. Orada da ortaklaşma alanı vardı. Doğru da yapılmıştır. Ancak bizim attığımız adıma dikkat ederseniz, biz elbette Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin bu mücadelesinde onların yanındayız. Terör örgütlerine karşı böyle bir günde milletçe bir ve beraber olduğumuzu gösterebilmek, terör örgütüyle mücadelede, o propaganda sistemine karşı olmak için çok önemli bir noktadır. Bu noktadan asla taviz verilemez. Biz bu duruşu gösterdik ama bunu gösterdikten sonra da bu operasyonların daha güçlü, daha sonuç alıcı hale getirilmesi için de tespit ve önerilerimizi paylaşmaktan geri durmayız. Bu konuda İYİ Parti’ye getirilen eleştiriyi haksızlık olarak görüyorum."

İYİ PARTİ’NİN ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI

İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesindeki süreç sorulan Zorlu, "Böyle bir günde bu konulara çok girmek istemiyordum ama milletimizle birlikte iktidar alternatifi bu yolculuğu kıymetli bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu inançla Ankara ve İstanbul’da göstereceğimiz adayları elbette önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu hafta bu konuyla ilgili bir çalışma yürütecekler. İstanbul ve Ankara’da, milletvekillerimizle ve diğer paydaşlarımızla görüş alışverişine devam ediyoruz. Bazı isimler olmakla birlikte, tam olgunlaşmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. İnşallah yeni yılla birlikte bu adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Belki grup toplantımızda bu hafta bazı katılımlar olabilir. Bununla birlikte Ankara’nın bazı ilçelerini belki açıklayabiliriz" yanıtını verdi.