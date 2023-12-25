Erdoğan'dan 'Özgür Özel' mesajı: Provokasyona sahip çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı. Kurdele kesimi sırasında yaptığı konuşmada, CHP lideri Özel'i hedef alan Erdoğan, Manisa'da yaşanan provokasyona sahip çıktı. Erdoğan, "Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2.Pist açılış programına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kurdele kesimi sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Özel'in, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde uğradığı provokasyonu anımsatan Erdoğan, "Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor" dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanıldı:

"Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilk. İnşallah daha da artarak devam edecek. Şu anda terör örgütleriyle mücadelemizde silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle iki günde 26 teröristi 'ila cehenneme zümera'. İnşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz. Bu arada maalesef şehitlerimiz de var ama biz şuna inanıyoruz. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine özellikle sabrı cemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları. Makamları ali, sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Bu yola böyle inandık, başımızı da böyle koyduk, böyle de yürüyeceğiz. Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla, inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız ve 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım."

SABANCI İLE DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ



Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'ya da seslendi.

"İkinci pisti Allah'a hamd olsun yetiştirdik. Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap vermiyordu. Ali Bey ikinci pistte devreye girdi" dedi. Ali Sabancı da, "Daha fazla uçak alacağız Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Erdoğan, "300 tane Türk Havayolları aldığına göre" demesinin üzerine, Sabancı, "Biz de 150 tane" dedi. Bunun üzerine "Onların ne kadarı bize" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan "hepsi" yanıtını aldı.