Cenazede provokasyona asker ailesinden tepki: Özgür Özel bizim ailenin çocuğudur

Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik provokasyona aileden tepki geldi. Amca Kenan Budak, "Protestoların ailemiz ile ilgisi olamaz. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Kim yaptıysa lanetliyoruz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, dün Manisa'da toprağa verildi.

Enis Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törene katılan Özgür Özel, camiye girerken bir grup tarafından yuhalandı. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi.

Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı. Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

"BU YAPILANLARI KINIYORUZ"

Cenazede yaşananlara ilişkin Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın amcası Kenan Budak, açıklamalarda bulundu.

10Haber'den Caner Polat'a konuşan Kenan Budak, "Protestoların ailemiz ile ilgisi olamaz. ‘Şehidin babası tepki gösterdi’ diye yazanlar olmuş. Bunların hepsi yalan. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

"Biz ailede kesinlikle böyle bir şey olmaz" diyen Budak, şunları söyledi:

"Zaten örf ve adetlerimizde böyle şeyler yok. Sadece şehit cenazesinde değil, normal bir cenazede bile kavga, gürültü olmaz, yakışmıyor. Bu yapanları kınıyoruz. Bu ülkemize, insanlığımıza, şehide karşı saygısızlıktır. Bunlar hazırlanmış bir tezgah. Kimlerin yaptığını bilen biliyor. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Akhisar’da Sayın Vali, Özgür Bey hep birlikte oturuyorduk, çok güzel şeyler söyledi herkes. AK Partili, CHP’li ya da MHP’li buraya geldiğinde biz çiçek uzatırız, yemek yediririz. Yapılanlar yanlıştı. Kim yaptıysa lanetliyoruz."