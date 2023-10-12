İYİ Parti, HTŞ denetimindeki İdlib'de imam hatip açıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı

İYİ Parti, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Suriye'nin kuzeyinde, büyük kısmı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) denetiminde olan İdlib bölgesinde imam hatip açtığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, HTŞ'nin denetiminde yer alan İdlib bölgesinde imam hatip okulu açtığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bakan Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın, BM tarafından terör örgütleri listesine alınan ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ adlı örgütün denetiminde yer alan İdlib bölgesinde imam hatip okulu açtığı iddia edilmektedir" dedi.

Zorlu, şu soruları yöneltti:

1. İdlib bölgesinde imam hatip okulu açılmış mıdır?

2. Açıldıysa bu okulda hangi müfredat kimler tarafından okutulmaktadır?

3. Okulla ilgili resmi internet sayfasında bir bilgi bulunmakta mıdır?

4. Okulun verdiği diploma Türkiye’de geçerli olacak mıdır?