İYİ Parti İl Başkanı'ndan tv100 önünde toplanılmasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, tv100'e canlı olarak katıldı ve protesto amacıyla kanal önünde toplanan üyelerine protestoyu sonlandırmalarını ilettiklerini ve kalabalığın dağılmaya başladığını bildirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, tv100'e canlı olarak katıldı ve protesto amacıyla kanal önünde toplanan üyelerine protestoyu sonlandırmalarını ilettiklerini ve kalabalığın dağılmaya başladığını bildirdi.

Coşkun, "Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandı. Ama kendilerine protestoyu sonlandırmalarını ilettik. Kendileri de dağılıyor" diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, tv100'de canlı yayında istifa süreci ve perde arkasını anlattığı açıklamalarda bulunmuş, İYİ Partili bir grup ise kendisini protesto etmek için kanalın önünde toplanmıştı.