İYİ Parti İstanbul’daki 6 ilçe adayını açıkladı, lansman için tarih verildi

İYİ Parti’nin İstanbul'daki 6 ilçe belediye başkan adayı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Sancaktepe, Sultangazi belediye başkan adaylarının isimlerini İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun açıkladı. Toplantıda konuşan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, ise “Büyük lansmanımız 18 Şubat'ta olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla yürüyor" diye konuştu.

İYİ Parti, İstanbul’un 6 ilçesinde aday göstereceği belediye başkan adaylarını duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Bağcılar’da Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir’de Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü’nde Erol Karapınar, Sancaktepe’de Cemal Doğan, Sultanbeyli’de Fatih Karataş ve Sultangazi’de Hüseyin Öndeş’in aday gösterildiğini açıkladı.

BÜYÜK LANSMAN 18 ŞUBAT’TA

Toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, şunları söyledi:

"Öncelikle aday arkadaşlarımızın hepsine yol açıklığı diliyorum. Allah kazasız belasız memleketimize, ülkemize, partimize, hayırlı olacak bir kampanya süreci yaşatsın bize. Tabii zorlu bir süreç. Biz bugün sizlerle ilgili daha önce zaten vermiş olduğumuz kararı resmi olarak beyan ettik. Artık sahaya bir an önce inip çalışırsınız ama bizim asıl büyük lansmanımız 18 Şubat’ta olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla yürüyor. Tabi biz burada, kutuplaşmanın iki kutup arasına sıkışmış Türkiye’nin net bir fotoğrafını da görüyoruz. Trafikten bahsedeceğiz, İstanbul’un deprem probleminden bahsedeceğiz, fakat ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan parti ve muhalif olan partinin yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor. Kampanya sürecimizde İstanbul’da rastladığımız sorunların büyük bir çoğunluğu genel politikayla iktidarla alakalı. Bunu da gündeme getiriyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum."