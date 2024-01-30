İYİ Parti'nin Ankara adayı Yıldırım, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

İYİ Parti ABB Başkan adayı Yıldırım, partisinin il başkanlığında konuştu. Ankara'ya bambaşka bir belediyecilik anlayışı getireceklerini iddia eden Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Yavaş'ı 'şeffaflık' üzerinden eleştiren Yıldırım, "Afiş asmakla, köprülere yazı yazmakla, maliyet belirtmekle şeffaflık olmaz" dedi.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'ya bambaşka bir belediyecilik anlayışı getireceklerini iddia ederek, "Afiş asmakla, köprülere yazı yazmakla, maliyet belirtmekle şeffaflık olmaz" dedi.

Yıldırım, partisinin Ankara il başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'şeffaflık' üzerinden eleştirdi.

"KİME, KAÇA VERDİN ONU DA SÖYLE"

"Afiş asmakla, köprülere yazı yazmakla, maliyet belirtmekle şeffaflık olmaz" ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti: "Köprünün üstünün maliyeti başka, asfaltının maliyeti başka, öbürünün maliyeti başka. Toplada yaz bakalım. Bir de kime, kaça verdin onu da söyle."

İYİ Parti'nin Ankara'da belediye başkanlığını kazanacağını iddia eden Yıldırım, "Her birimiz CHP'ye oy veren seçmenimizden bir tane oy alacağız. Bir tane de AK Parti'den alacağız. Seçim bizim, matematiği de bu kadar basit. Hiç kimse zorlamasın" dedi.