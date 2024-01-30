Ankara için yeni anket: Mansur Yavaş önde

ORC Araştırma Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminie ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı.

Anket, Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankette "Mansur Yavaş" yanıtını veren 43.7 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un 40.9 puanda kaldığı görüldü.

İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ise 5.2 puanda kaldı.

"Kararsızım" diyenlerin puanı 7 olurken, "Diğer" yanıtını verenler 3.2 puan oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?



Araştırma Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.@orc_arastirma



• Mansur Yavaş: %43,7

• Turgut Altınok: %40,9

• Cengiz Topel…