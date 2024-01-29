MetroPOLL'den yeni anket: DEM Parti aday çıkarsa da Ekrem İmamoğlu önde

MetroPOLL Araştırma'nın İstanbul anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41.6 puan ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un önünde yer aldı. Ankette İmamoğlu'nun, DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda da ilk sırada olduğu görüldü. İmamoğlu'na, CHP'lilerden sonra en fazla desteği İYİ Partililer verdi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" anketinin sonuçları paylaşıldı.

12-15 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, katılımcılara "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette seçenekler arasında "CHP adayı Ekrem İmamoğlu", "AKP ve MHP adayı Murat Kurum", "DEM Parti adayı", "İYİ Parti adayı" gösterildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette 41.6 puan ile ilk sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nun ardından 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

"DEM Parti adayı" yanıtını verenlerin puanı 5.6 olurken, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin puanı 2.9'da kaldı.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise 11.9 puan oldu.

İMAMOĞLU ÖNDE

Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti aday göstermesi durumunda da ilk sırada olduğu görüldü.

CHP'DEN SONRA EN FAZLA DESTEK İYİ PARTİ'DEN

MetroPOLL anketinde seçmenlerin verdiği yanıtlar da paylaşıldı.

Buna göre, Ekrem İmamoğlu'na CHP'den sonra en fazla desteğini İYİ Parti seçmeninden geldiği görüldü.

"Ekrem İmamoğlu'na oy vererim" diyen CHP'lilerin puanı 84.3 olurken, İYİ Partililerin puanı ise 63.8 olarak görüldü. DEM Partililerin 34.8'i, MHP'lilerin 5.9'u, AKP'lilerin 9.1'i 'Ekrem İmamoğlu'na oy veririm' yanıtını verdi.

"Diğer partilerde" bu oran yüzde 47.2 oldu.