İYİ Parti'nin eski Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural istifa etti: "Hepimizin oyu Ahmet Akın’a"

Eski İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, beraberindeki 50 kişiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti'nin “üçüncü yol” kararını eleştiren Ural, “1 Nisan sabahına uyandığınızda şehirlerimizin tamamıyla talan ve ranta teslim edilmiş olmasını istemiyoruz” dedi. Ural, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ı destekleyeceklerini açıkladı

Eski İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ve beraberindeki 50 kişi İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu’nun (GİK) aldığı “üçüncü yol” kararını eleştiren Ural, “1 Nisan sabahına uyandığınızda şehirlerimizin tamamıyla talan ve ranta teslim edilmiş olmasını istemiyoruz” dedi. Ural, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ı destekleyeceklerini açıklayarak, “Kişisel oyum Ahmet Akın'a. Hepimizin oyu Ahmet Akın’a” diye konuştu.

Ural'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadın cumhurbaşkanı ile daha ileriye taşınabileceğine inanarak 2018 yılında baskın seçim kararıyla hanımefendiye destek olmak istedim. Sayın Genel Başkan’ın teveccühü ile 2023 yılında İYİ Parti Balıkesir 2. sıra milletvekili adayı oldum. ‘Yerel seçimlerde blok olarak karşındayız Erdoğan’ demesini bekledik, olmadı, olamadı. Derdimiz desteklediğimiz partinin bir sonraki seçimlerde başarısı değil yaşadığımız ülkenin ilelebet payidar kalması. Cumhuriyetimizin çatısı altında egemenliğin kayıtsız şartsız halkta kalması. Gelecekte torunlarımıza bir hayalin hikayesini değil bir başarının hikayesini anlatmak istiyoruz.

"GICIKLIK YAPMAK İÇİN DEĞİL DEMOKRASİNİN KAZANMASI İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

O yüzden üçüncü yolun nereye çıktığını gözden geçirdik. Şahsi menfaatler için yola çıkmadık, Balıkesir ve ülkemiz için yolumuzu değiştiriyoruz. Kuvayı Milliye şehrinin Balıkesirlileri olarak bu yol ayrımında halkın gücünden aldığımız destekle ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda üyelikten istifa kararı almış bulunmaktayız. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 1 Nisan sabahına uyandığınızda şehirlerimizin tamamıyla talan ve ranta teslim edilmiş, parsel parsel satılmış, adı adalet ve kalkınma olan ama kendinden olmayana hizmet götürmeyen bir şiarla hareket edenlere kazandırılmış olmasını istemiyoruz. Gıcıklık yapmak için değil ama demokrasinin kazanması için yola çıkıyoruz.”

“SİYASET YAPACAKSAN AKIN GİBİ YAP'”

Partisinden istifa eden Ural’a, 31 Mart 2024 seçimlerinde Balıkesir’de kimi destekleyeceğini sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Şunu söylemek istiyorum. İl başkanlığım döneminde köydeki amcam bana şunu söyledi: ‘Bak’ dedi ‘Siyaset yapacaksan Akın gibi yap. Tek başına da olsa…Sanıyorum Gönen mitingiydi. Bilmiyorum hatırlayan var mı? 2023 genel seçiminde Gönen mitinginde biz milletvekili adayları olarak sahneye çıktık. Sahneye çıktığımızda, gençlerin beklentisini bildiğim için gözüme bakıyorlar. ‘Ne olur bir kere Ahmet Akın’ de. ‘Peki’ dedim, söyleyelim. ‘Şöyle diyelim’ dedim. ‘Köylü amca Ahmet Akın diyor, gençler Ahmet Akın diyor. O zaman bakan biliyorsunuz. Bakanlık özellikle o seçimde onun için düşünülmüştü, planlanmıştı ama olmadı. Neden dedik siyaseti Ahmet Akın gibi yapalım? ‘Bizim aramıza hiçbir şey koymuyor adam’ dedi. ‘Direkt telefonunu arıyoruz, telefonunu açıyor. Ulaşmak istiyoruz, ulaşıyoruz. Bir bakıyoruz akşamın bir vakti çıkıp kahveye gelip yanında üç beş kişiyle derdimizi dinliyor. Bizim derdimizi sıkıntımızı dinleyecek, kolay temas edebileceğimiz siyasetçilere ihtiyacımız var’ demişlerdi. O dönemden aklımda. O zaman da gençlere, 'İYİ bir CHP'li Ahmet Akın'ın bakanlığı için çok çalışıyoruz’ demiştik. Gençlerden çok alkış almıştık. Salondan aldığımız alkış için de teşekkür ediyoruz. Kişisel oyum da Ahmet Akın'a. Hepimizin oyu Ahmet Akın’a. Kendisine gerçekten buradan başarılar diliyoruz. Yani umarım çok iyi bir süreç geçirirler, umarım her şey yolunda gider. Tekrar söylüyorum, parti adı değil şu anda söz konusu olan kişiler, adaylar.”