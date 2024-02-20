İYİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe adayları kesinleşti
İYİ Parti'nin İstanbul'daki son 5 ilçede göstereceği adaylar da kesinleşti. Böylece İYİ Parti İstanbul'un bütün ilçelerinde aday göstermiş oldu.
İYİ Parti'nin İstanbul'da geri kalan 5 ilçedeki adayları da belli oldu.
İYİ Parti, pazar günü İstanbul'un 34 ilçesinde gösterdiği adayları tanıtmıştı. Bugün Küçükçekmece, Sarıyer, Esenyurt, Çekmeköy ve Avcılar'daki adayları da açıklandı.
Böylece İYİ Parti İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında aday çıkarmış oldu.
İYİ Parti'nin İstanbul adayları şöyle:
İBB - Buğra Kavuncu
- Adalar - Ayşe Gülnur Şakir
- Arnavutköy - İsmail Yaşar
- Ataşehir - Ali Çoşkun
- Avcılar - Yüksel Tümtürk
- Bağcılar - Eyüp Ali Özdemir
- Bahçelievler - Tugay Çapun
- Bakırköy - Ataner Orkunoğlu
- Başakşehir - Tevfik Atakan Şakar
- Bayrampaşa - Vahit Çelik
- Beşiktaş - Nurettin Sağırkaya
- Beykoz - Tuba Alaylı Özgüç
- Beylikdüzü - Erol Karapınar
- Beyoğlu - İsmail Hakkı Çavuşoğlu
- Büyükçekmece - Nejat Durmuş
- Çatalca - İsmail İp
- Çekmeköy - Özgür Güneş Öçalan
- Esenler - Şeh Ömer Kara
- Esenyurt - Muharrem Yıldız
- Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu
- Fatih - Barbaros Hayrettin Mahiroğlu
- Gaziosmanpaşa - Erhan Özkan
- Güngören - Pelin Sellitepe Turan
- Kadıköy - Kübra Dursun
- Kağıthane - Mustafa Kürşat Ceylan
- Kartal - Altınok Öz
- Küçükçekmece - Mümin Günler
- Maltepe - Ramazan Uğural
- Pendik - Süleyman Turan
- Sancaktepe - Cemal Doğan
- Sarıyer - İbrahim Temur
- Silivri - Bihter Akbaş Sezer
- Sultanbeyli - Fatih Karataş
- Sultangazi - Hüseyin Öndeş
- Şile - Demet Alkan Tekdemir
- Şişli - Ahmet Ünal
- Tuzla - Orhun Ertürkmen
- Ümraniye - Serkan Yalçın
- Üsküdar - Ertaç Ergüven
- Zeytinburnu - Kürşat Özer