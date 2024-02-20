İYİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe adayları kesinleşti

İYİ Parti'nin İstanbul'daki son 5 ilçede göstereceği adaylar da kesinleşti. Böylece İYİ Parti İstanbul'un bütün ilçelerinde aday göstermiş oldu.

Güncel 20.02.2024 15:34 Giriş: 20.02.2024 15:34

Güncelleme: 20.02.2024 16:00 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA