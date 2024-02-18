Meral Akşener: Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" ifadeleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Akşener, "İstanbullunun faydalandığı hizmetler için taş üstüne taş koyanlara teşekkür ediyoruz. Ancak hala yetersiz kalan hizmetler var. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım ve proje lansman programında konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Akşener, "Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" diye konuştu.

"KÖTÜ İLE DAHA KÖTÜ ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

"Gördüğümüz doğruyu da yanlışı da gür sesle söylemeyi milletimize bir borç biliriz. Bugün iktidarın da muhalefetin de amacı koltuklarını korumaktır. Bu vasat siyasete mecbur değilsiniz. Sesinizi duymayanlara, sorumluluktan kaçanlara mecbur değilsiniz. Sıkışınca tehditlere, hakaretlere başvuranlara, kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz.

Türk siyaseti maalesef, siyaset simsarlarının her şartta kazandığı milletimizin ise istismar edilip çırak çıkartıldığı bir kayıkçı düzenine sıkıştırılmış durumda. Geldiğimiz noktada maalesef milletimizin geleceği konuşulmuyor. Makam sahiplerinin kaybetme korkuları konuşuluyor. Kendilerinin varlığı ve yokluğu üzerinden Türk milletine gömlek biçmeye çalışanların ucuz yalanları konuşuluyor. Tarihimiz ve maneviyatımız her geçen gün daha da örselenirken, dedikodular havada uçuşurken milletin helal oylarını matematik hesabına indirgeyenler akıllarınca millet iradesine istikamet çiziyor

"İSTANBUL'A KARİYER BASAMAĞI OLARAK BAKILDI"

İstanbul bizim için kutsal emanet demektir. Geldiğimiz noktada ne yazık ki o aziz İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul bugün deprem tehlikesi, sığınmacılarla dolan bir şehir. Ne yazık ki İstanbul bugün ranta boğulan bir şehir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sorunlar kronikleşti. Elbette bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden İstanbullunun faydalandığı hizmetler için taş üstüne taş koyanlara teşekkür ediyoruz. Ancak hala yetersiz kalan hizmetler var. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı.

Mesela eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez.

Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."