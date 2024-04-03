İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Başkan Arı mazbatasını aldı

İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Belediye Başkanı Rasim Arı, mazbatasını aldı.

İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını aldı.

Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Arı, kentte yaşayan 124 bin ferdin her birinin temsilcisi olacağını söyledi.

Seçimi Nevşehir demokrasisinin kazandığını belirten Arı, şunları kaydetti:

"Her bir hemşehrimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatleri düsturumuz olacak. Artık seçim bitmiştir. Nevşehir'in siyasi ayrımcılığa değil, ortak akla ve herkesi bağrına basan bir tavra ihtiyacı var. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun; oy vermemiş olabilir, muhalefet yapmış olabilir, belediye her bir fert için devletin ödenek gönderdiği hizmet etme makamıdır. Biz Nevşehir'de, Türkiye'de gerçekleştirilemeyen bir gönül ittifakı kurduk. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmıştır."

Konuşmasının ardından Arı'ya mazbatasını, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ayhan Tetik verdi. Törene, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.