İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz: "Oylarımızı çaldılar, hırsız var"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, yaklaşık 25 bin oyun iptal edildiğini tespit ettiklerini belirterek 455 sandıktaki sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu. Yılmaz, "Bu hırsızlar toplum vicdanında kendilerini aklamadıkça o belediye binasında oturamazlar" dedi.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin konuştu.

Ordu'daki seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, 2 bin 240 sandıktan 455 sandıktaki sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.

25 BİN OY VURGUSU

Yaşanan usulsüzlüklere dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bazı yerlerde mühürleri kırdılar. İYİ Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift mühür vurarak oyları iptal ettiler. Bu gerekçe ile iptal edildiğini tahmin ettiğimiz 25 bine yakın oy var. Bu sandıklar tekrar sayılmazsa mevcut belediye başkanını, Ordu'nun meşru belediye başkanı olarak kabul etmiyorum. 'Hırsız var' diyorum, 'Oylarımızı çaldılar' diyorum. Bu hırsızlar toplum vicdanında kendilerini aklamadıkça o belediye binasında oturamazlar."