İYİ Parti olağanüstü seçimli kongreye gidiyor

Haber Merkezi

Ağır bir seçim yenilgisi alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı ilk değerlendirmede "En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

Mayıs seçiminin ardından masayı dağıtan ve yaptığı açıklamalarda muhalefeti hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart yerel seçimlerine dair ilk açıklamasını yaptı. ‘‘Kesinleşmemiş sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe, 7 beldeyi İYİ Parti'ye emanet etti" diyen Akşener, seçilen belediye başkanlarına başarılar diledi.

Akşener, Ordu, Çanakkale ve Aydın Kuşadası’nda itirazlarının sürdüğünü kaydetti. İktidarın seçmenin verdiği mesajı alması gerektiğini söyleyen Akşener, "Üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi, özeleştirimizi yapacağız. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

"Hür ve müstakil" sloganıyla seçime giren İYİ Parti 2019 yerel seçimlerinde 19 ilçe, 6 belde kazanmış 3 milyon 459 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise 1 ilçe belediyesi, 23 ilçe belediyesini kazandı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurmuş, Akşener'i istifaya davet etmişti.