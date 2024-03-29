İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'dan dikkat çeken iddia: "Evrakları yakıyorlar"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKENT A.Ş'nin personellerinin seçim öncesi bazı evrakları yaktıklarını iddia eden bir video paylaştı.

Haber Merkezi

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz çarpıcı bir iddiada bulundu. Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKENT A.Ş.'nin personellerinin Belediye'ye ait evrakları seçim öncesi yaktıklarını öne sürdüğü bir video paylaştı.

Söz konusu videoda bir personelin 'ORKENT bütün projeleri yakıyor' dediği anlar kameralara yansıdı.

Enver Yılmaz, paylaştığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz?" şeklinde sorular yöneltti.

Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, "Yakılan çuvallarda şaibeli ihaleler ve belli gruplara sağlanan rant evrakları mı var?" diye sordu.

Bu telaş niye?



Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?



Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?



Bu evrakları neden ateşe attınız?



Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih… pic.twitter.com/Qo7FFeZFOq — Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) March 29, 2024

YAKILAN EVRAKLARLA İLGİLİ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKENT A.Ş. hakkında da konuşan Yılmaz, "Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var? Meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz?" ifadelerini kullanarak, savcıları göreve davet etti.

Yılmaz, paylaştığı videoda şu açıklamalarda bulundu:

"Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?

Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var?

Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var? Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz?

Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor."