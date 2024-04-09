İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ye başvurdu

İYİ Parti heyeti, yerel seçimde usulsüzlükler yaşandığını düşündükleri Ordu'daki seçimlerin iptal edilmesi için YSK'ye başvurdu. YSK önünde açıklama yapan parti heyeti, "Yerelde bir operasyona tabii tutulduğumuzu söylüyoruz. Bunu belgeleriyle YSK’ya teslim ettik" dedi.

İYİ Parti, Ordu'daki büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Partinin genel başkanı Meral Akşener'in katılımı ile Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, YSK önünde basın açıklaması da yaptı.

Seçim evraklarının güvensiz olduğunu ve sandıklara dışarıdan pusula sokulduğuna ilişkin bulgular elde ettiklerini dile getiren Olgun, geçersiz oylar hakkında şunları söyledi:

"Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçim turunda 30 bin 660 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak tarafımızca yapılan başvurular neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İyi Parti ve başka bir partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sabah sandıkları teslim edilen oy pusuluları ile zarf sayısı, kullanılmayan artan oy pusulaları ile zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırıldığında çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespit edilmiştir. Fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır. Bu durum seçim evraklarının güvenliği açısından şüphe uyandırmış olup, farklı sandıklara farklı sandıklardan oy pusulaları girmiş olabileceği şüphesi oluşturmaktadır."

"OPERASYONA TABİ TUTULDUK"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ise şöyle konuştu:

"95 sandık tahmin ediyorum 4 bin 500 sandık görevlisi sayıldığında aradaki fark belki 50 belki 100 bin olacak. Devlet memuru olup da parti üyesi olan kişinin sandık başkanlığı hukuken geçersiz, o mantıkla bakıldığında o oy toplamlarının tamamı iptal, dolayısıyla seçimin tam kanunsuzluk haliyle yenilenmesi talebi doğmuş oldu. Hiçbir tereddüdümüz yok hukuken sonuna kadar haklıyız. Biz zaten yerelde bu seçimi kazandığımıza inanıyor idik. Saat 7’ye kadar gelen verilerde öndeyken saat 7 ile 11 arasında hem AA hem YSK hem ANKA dahil sisteme girişleri kapatmak suretiyle saat 11’de sistem açıldı bir baktık 2 puan geri düşmüşüz. Yerelde bir operasyona tabi tutulduğumuzu söylüyoruz. Bunu belgeleriyle YSK’ya teslim ettik."