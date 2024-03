İYİ Parti oylarıyla seçilip AKP’ye geçen İsmail Ok: "Özgür Özel milli irade hırsızıdır"

İYİ Parti’den Balıkesir Milletvekili seçildikten sonra AKP’ye katılan İsmail Ok, CHP lideri Özgür Özel’i ‘milli irade hırsızlığı’ ile suçladı.

AKP'li İsmail Ok, Özgür Özel'i hedef alarak, "Özgür Özel, Balıkesir’de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel’dir" dedi.

İSMAİL OK'UN SİYASİ SERÜVENİ

İlk olarak MHP’de siyasete başlayan Ok, 2009’da Balıkesir Belediye Başkanlığı’na seçilmişti. 2014’te yine aday olan Ok, belediye başkanlığını AKP’den Ahmet Edip Uğur’a kaybetti. İsmail Ok, 2017’de MHP’den Balıkesir Milletvekili’yken partisinden ihraç edildi.

MHP’den kovulan İsmail Ok daha sonra İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti’den Balıkesir Milletvekili seçilen Ok, 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’li Ahmet Akın’ın Millet İttifakı adayı olarak düşünülmesine rağmen büyük bir ısrar göstererek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanması üzerine kürsüde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elini öptü.

2014’te MHP’den adayken belediyeyi AKP’ye kaptıran Ok, 2019’daki seçimlerde de Cumhur İttifakı’nın adayı olan Yücel Yılmaz’a kaybetti. İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için İYİ Parti’ye katılan 15 CHP’li milletvekili arasında yer alan Ahmet Akın’ın aday gösterilmesi durumunda “Balıkesir’i yüksek bir ihtimalle kazanacağı” konuşuluyordu. İsmail Ok, belediyeyi kaybettikten sonra 2020’de İYİ Parti’den istifa etti.

İsmail Ok, son olarak AKP'ye geçti. Bugünkü grup toplantısında Ok’un partisine katıldığını duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. O sırada Binali Yıldırım ‘gözyaşlarını tutamayarak’ ağladı.

Bugün halen AKP’de siyaset yapan Ok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’deki, “Biz İsmail Ok’u istediler diye çekildik. Ahmet ağladı, hepimiz ağladık, çekildik. İYİ Parti, İsmail Ok için destek istedi, bütün desteğimizi verdik. Ama o desteği aldı. Sonra hepimizi bıraktı, AK Parti’ye gitti. Bunun bir hesabının görülmesi lazım. Bu hesabı Ahmet Akın’dan başkası göremez. İsmail Ok’un milli irade hırsızlığına karşı Balıkesir, bir cevap verecek. Yanlarına mı bırakacak? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti’nin yanına mı kalsın? Bizi çektirtip yerine İYİ Parti’den aday, o aday da kazanmak için değil resmen kaybetmek için çalıştı. Ahmet Akın’ın aldığı, Millet İttifakı’nın elindeki belediyeyi aldı Cumhur İttifakı’na verdi. E yanlarına mı kalsın? Balıkesir, bunu yanlarına bırakmaz. AK Parti’nin yanına bırakmaz” sözlerine yanıt verdi.

AKP’li Ok, şunları sarf etti: “Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eşbaşkan Özgür Özel, Balıkesir’de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel’dir. Çünkü Atatürk maskesini takarak, PKK’nın siyasi uzantısı HDP, bugünkü adıyla DEM’le iş birliği yaptıkları artık kamuoyunun malumudur.”